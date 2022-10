Immissione di capitale nelle case del Bologna, da parte del presidente Saputo, che copre personalmente 40 milioni di perdite

Joe Saputo, presidente del Bologna, ha ripianato le perdite di bilancio del club con un’immissione di capitale da 40 milioni. Presiedendo in videoconferenza l’Assemblea degli Azionisti del club emiliano con approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022, il presidente del Bologna ha deciso di agire personalmente per coprire la perdita. Di seguito il comunicato del club.

«La decisione societaria di proseguire negli investimenti sportivi nella stagione 2021-22 e la mancata realizzazione di significative plusvalenze nell’esercizio ha determinato una perdita di 46,7 milioni di euro, già coperta dall’azionista con i versamenti in conto capitale per 40 milioni di euro. Anche nell’esercizio 2021-22 l’epidemia Covid-19 ha in parte penalizzato i ricavi, in particolare a causa della parziale chiusura degli stadi che ha limitato gli incassi da biglietteria e non ha consentito l’apertura della campagna abbonamenti».

