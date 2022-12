Koffi Djidji, difensore centrale del Torino, potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero a fine stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Koffi Djidji potrebbe presto vestire la maglia dell’Inter. Il difensore del Torino è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la squadra granata.

L’Inter ha ottimi rapporti con il suo agente Paolo Busardò e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Vedremo se il Torino deciderà di muoversi prima per non perderlo a zero.

L’articolo Inter, Djidji può arrivare a parametro zero proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG