Oggi La Gazzetta dello Sport ha presentato la sfida Croazia-Brasile come il confronto tra due numeri 10 molto diversi tra di loro: Luka Modric e Neymar.

Effettivamente, nessuna nazionale ha un 10 come il centrocampista del Real Madrid. E lo si vede dalle zone dove tocca il pallone

LUKA OVUNQUE

«Modric è un dieci con tendenza regista, ha in sé i codici del vecchio numero 8. É formidabile in distribuzione e in costruzione, vede spazi laddove sembra che ci siano soltanto intasamenti. E si spende tanto nella riconquista della palla, come dimostrano i 32 recuperi»: questo il ritratto del campione croato da parte di Sebastiano Vernazza.

Aggiungiamo altri numeri: difesa e attacco non differiscono molto (47-53%), è attivo praticamente ovunque a eccezione delle due aree di rigore, gioca una percentuale di palloni simile al centro nella propria metà campo e a destra in quella avversaria e di quel 17,6% di quella zona, la grande parte arriva da fondo campo (da qui i tanti cross che mette in mezzo). Col Brasile è la sfida della vita: se Modric riuscirà a esprimersi compiutamente anche oggi avremo un match molto più equilibrato di quanto dicano i pronostici

L’articolo La Croazia ha Modric, un giocatore totale proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG