Inizia stasera il cammino stagionale in Coppa Italia per l’Inter, che sfida il Bologna: i numeri del dominio nerazzurro nella competizione

Coppa Italia ed Inter sono stati un connubio idilliaco da due anni a questa parte, specie da quando Simone Inzaghi si è seduto sulla panchina nerazzurra. Sono già due le coppe Italia vinte consecutivamente dalla beneamata sotto la gestione dell’ex Lazio. Oggi tocca al match contro il Bologna agli ottavi di finale: partita che il tecnico nerazzurro non ha la minima voglia di sottovalutare.

La squadra di Thiago Motta vive un momento di massima fiducia. I nerazzurri saranno sostenuti dal proprio pubblico per questa sfida ostica: previsti oltre 60mila spettatori, come riferisce la Gazzetta dello Sport. La rosea si sofferma anche sui numeri che evidenziano il dominio nerazzurro negli ultimi anni in questa competizione: sono 1.044 i giorni di gioie e sorrisi nerazzurri nella coppa domestica. L’ultima delusione risale ai tempi di Antonio Conte, con la sconfitta contro la Juve del 9 febbraio 2021.

L’articolo Inter dominante in Coppa Italia negli ultimi 2 anni: la competizione di Inzaghi proviene da Inter News 24.

