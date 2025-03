Inter, dopo la Champions, una sorpresa per tutti i tifosi in vista di domenica: cosa succederà?

I nerazzurri sono pronti a rituffarsi sul campionato anche se Inzaghi oggi ha lasciato libera la squadra: nel frattempo c’è una novità che farà felici i tifosi.

L’Inter, battendo il Feyenoord anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si è qualificata ai quarti. Dopo un’ottima prestazione all’andata, i nerazzurri hanno confermato la loro superiorità anche tra le mura amiche; tuttavia, non tutto è andato per il verso giusto ieri sera. Ai quarti di finale del torneo l’Inter affronterà una delle squadre più temute in Europa: il Bayern Monaco, prima però, è tempo di campionato.

Atalanta-Inter, sfida cruciale prima della sosta

La Serie A, infatti, non concede pause e domenica 16 marzo l’Inter sarà impegnata in un big match contro l’Atalanta, che si trova attualmente al terzo posto in classifica. La sfida contro la formazione bergamasca rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione in campionato. Si tratta di un incontro delicato, con le due squadre che daranno il massimo per ottenere i tre punti.

La partita sarà visibile gratuitamente su Dazn

Per gli appassionati che non hanno un abbonamento a Dazn, c’è una notizia che renderà ancora più interessante questo appuntamento: Atalanta-Inter sarà trasmessa in chiaro sulla piattaforma. In un gesto che premia i tifosi, Dazn ha deciso di offrire la possibilità di vedere la partita gratuitamente, ma, come precisa Calcio & Finanza, solo fino a un massimo di 2 milioni di utenti. Questo rappresenta un’opportunità unica per chi non è abbonato e vuole seguire uno degli incontri più attesi della giornata. Per gli utenti abbonati, invece, non ci sono novità, in quanto il match sarà visibile come sempre attraverso la piattaforma. Questa decisione di Dazn, che già in passato ha offerto occasioni simili, conferma l’impegno della piattaforma nel cercare di rendere il calcio più accessibile a un pubblico sempre più vasto.

