L’Inter tenta il sorpasso sul Milan: l’obiettivo è davvero a un passo?

Milan e Inter si contendono lo stesso calciatore, ma alcune indiscrezioni parlano di un colpo di scena.

I due club milanesi nell’ultimo turno di Serie A hanno vinto entrambi in rimonta contro Monza e Lecce, con due successi che, pur simili nei numeri, hanno significati ben distinti. I nerazzurri hanno consolidato il loro primato in classifica, mentre i rossoneri, seppur soddisfatti, stanno vedendo il loro sogno di qualificarsi alla prossima Champions allontanarsi ulteriormente. La qualificazione alla prossima competizione europea sembra sempre più lontana: per raggiungere il quarto posto si deve sperare in una serie di vittorie consecutive e in un improvviso crollo delle rivali. Questo scenario lascia presagire possibili cambiamenti, sia nell’approccio del club che nelle strategie di mercato. I rossoneri probabilmente faranno partire un’altra rivoluzione e dall’estero arriva un’indiscrezione che li vede sullo stesso obiettivo dei nerazzurri.

Milan e Inter: mercato in attesa della Champions

La qualificazione alla Champions League è cruciale per il futuro del Milan. In caso di mancata qualificazione, il club rossonero potrebbe riconsiderare obiettivi di mercato come Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Il suo valore di mercato, fissato intorno ai 30 milioni, potrebbe rendere difficile il suo acquisto senza l’ingresso in Europa. Tuttavia, la concorrenza per il giovane talento non è limitata solo al Milan, poiché anche l’Inter ha messo gli occhi su di lui.

La battaglia di mercato tra Inter e Milan per Ricci

Il centrocampista del Torino sarebbe un innesto perfetto per la squadra di Inzaghi, essendo capace di ricoprire diversi ruoli, da vice Calhanoglu a vice Barella. Secondo Inter Live, i nerazzurri potrebbero inserire alcune contropartite per cercare di abbassare il prezzo, con Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito allo Spezia, che potrebbe fare al caso dei granata; anche Asllani, però, è un nome che interessa al Torino. La concorrenza per Ricci, comunque, è serrata, con anche Juventus, Manchester City e Real Madrid pronti a scendere in campo.

