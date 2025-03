Lautaro Martinez sta per dire addio all’Inter? La trattativa segreta che potrebbe cambiare tutto

Un’idea che prende forma tra i club più prestigiosi d’Europa. L’Inter potrebbe perdere la sua stella?

Nonostante una stagione al di sotto della precedente, le fortune dell’Inter dipendono comunque molto dal rendimento e dalla vena realizzativa di Lautaro Martinez. La sua rabbia, potenza e abilità sotto porta sono segnali della sua caratura, sempre più evidente anche in questo campionato, dove la sua presenza in campo è cruciale per l’Inter. In tutto ciò non mancano le critiche: alcuni confronti lo vedono uscire perdente al cospetto di altri giocatori.

Un’annata travagliata ma positiva

Capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione, in questa la partenza del centravanti argentino è stata condizionata dagli impegni con la nazionale: il calendario fitto, tra partite con la sua Inter e le competizioni internazionali, ha inciso sulla sua condizione fisica. Ma anche in questo, Lautaro non ha mai tirato indietro la gamba. Il suo impegno non si è limitato ai match con il club: ha risposto alla chiamata della Nazionale per la Copa America, dove ha continuato a dimostrare la sua abilità sotto porta. Il periodo di difficoltà è stato superato grazie al lavoro di Lautaro e del tecnico Inzaghi, che l’hanno aiutato a ritrovare la forma e tornare protagonista nel 2024.

L’Arsenal inizia a fare sul serio: trattativa in corso

Il momento di riscatto del centravanti argentino non è passato inosservato, e le lusinghe sono tornate a piovere su Lautaro. Tra queste, spicca quella dell’Arsenal, che, secondo Footballinsider247.com, avrebbe già avviato colloqui preliminari con il suo entourage. Il club londinese è da tempo alla ricerca di un grande bomber, per migliorare la propria produzione offensiva. Lautaro potrebbe essere la soluzione ideale per i Gunners, che si sono interessati anche a nomi come Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Il calciatore argentino, che è già apprezzato come uno dei cinque migliori attaccanti al mondo, gode della stima di Andrea Berta, il futuro direttore sportivo dell’Arsenal. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi: Lautaro ha rinnovato da poco con l’Inter consapevole che altrove avrebbe guadagnato di più, sembra improbabile vederlo lontano da Milano a breve.

Leggi l’articolo completo Lautaro Martinez sta per dire addio all’Inter? La trattativa segreta che potrebbe cambiare tutto, su Notizie Inter.