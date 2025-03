Inter, colpo a sorpresa in arrivo? Un giocatore potrebbe ripetere il percorso di Calhanoglu

Dopo la rimonta col Monza ed la vittoria di ieri, l’Inter guarda al mercato. Un clamoroso trasferimento potrebbe stravolgere gli equilibri.

La serata contro il Monza, giocata in casa, è stata senza dubbio una delle più intense della stagione per l’Inter. I nerazzurri, infatti, si sono trovati sotto di due gol nel primo tempo ma non hanno mai mollato. Con una determinazione incredibile, l’Inter è riuscita a ribaltare la partita, vincendo 3-2. La stagione prosegue senza soste e ieri sera la squadra di Inzaghi ha battuto 2-1 il Feyenoord dopo lo 0-2 dell’andata: pass per i quarti di finale staccato e ora si può tornare a pensare al campionato. La sfida di domenica contro l’Atalanta terza in classifica non è un match banale: tra l’altro c’è da registrare anche una sorpresa per tutti i tifosi.

L’Inter guarda al mercato, possibili nuovi colpi

Nel frattempo, il lavoro della dirigenza nerazzurra non si ferma e si guarda già al futuro, con la sessione estiva di calciomercato che si avvicina. L’Inter ha sempre avuto un occhio attento alle opportunità, e quella che si sta profilando potrebbe ricordare un colpo clamoroso, simile a quello di Hakan Calhanoglu, che nel 2021 passò dal Milan all’Inter. Oggi, come riporta Inter Live, un’altra “sorpresa” potrebbe essere in arrivo, con il centravanti della Roma, Tammy Abraham, che potrebbe finire sotto la guida di Simone Inzaghi. Un trasferimento che non sarebbe di certo indolore, considerando il passato del giocatore, che proprio contro l’Inter ha segnato il gol decisivo nella finale di Supercoppa italiana. Uno scenario che, seppur intrigante, sarebbe tuttavia legato a dinamiche precise.

Abraham all’Inter, ma solo se…

Tammy Abraham potrebbe davvero diventare un nuovo nome nell’attacco dell’Inter, ma ci sarebbe una condizione da rispettare per vedere il trasferimento concretizzarsi. La squadra nerazzurra ha bisogno di fare spazio nel reparto offensivo, e questo potrebbe accadere se a Marko Arnautovic non venisse rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. L’addio sembrava certo ma le ultime prestazioni dell’attaccante austriaco hanno fatto riflettere Simone Inzaghi e non è escluso che la situazione possa evolvere. Sembra comunque improbabile un prolungamento per l’ex Bologna ma nonostante ciò è improbabile anche un approdo in nerazzurro dell’inglese oggi al Milan.

