Inter e Milan si contendono un talento in uscita dal Real Madrid

Un giovane talento è pronto a lasciare Madrid: tra offerte in Serie A e possibili prestiti, il suo futuro potrebbe riservare una sorpresa inaspettata.

L’Inter ha deciso di puntare con decisione sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo. In questa strategia, uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra è Nico Paz, centrocampista di talento in forza al Como. Un giocatore che, pur essendo ancora sotto contratto con il club lombardo, ha una clausola che consente al Real Madrid di riprenderselo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. L’Inter, sempre attenta alle opportunità di mercato, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione: occhio però anche ad altri due giovani che da più di un anno stanno brillando in Italia.

Inter su un altro talento Blanco

In attesa di capire con chi trattare per provare ad acquistare Nico Paz, c’è un altro talento del Real Madrid che medita di cambiare squadra: si tratta di Arda Güler. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca, al turco sarebbero interessati club come l’Eintracht Francoforte e il Bayer Leverkusen.

Il desiderio del calciatore e del suo entourage

Tuttavia, a quanto sembra, le preferenze del giocatore vanno in un’altra direzione: il suo desiderio principale sarebbe quello di trasferirsi in Serie A, un campionato che considera perfetto per la sua crescita. Non è solo Arda Güler a pensare all’Italia, ma anche il suo entourage. La convinzione di poter trovare in Serie A il terreno ideale per sviluppare il suo talento è forte. Il Real Madrid, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionato a fare resistenza a una partenza, a condizione che il club madrileno mantenga il controllo sul futuro del calciatore. In tal caso, la partenza potrebbe avvenire solo a fronte di un prestito o di una cessione con recompra. Questo perché i dirigenti del Real nutrono fiducia incondizionata nel talento del centrocampista. Secondo Sport.es, Inter e Milan stanno monitorando da vicino il centrocampista turco, in attesa di poter formulare un’offerta concreta.

