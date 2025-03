‘L’Inter fa cose mai viste’: la star internazionale si inchina

Una leggenda del calcio internazionale svela un aspetto tattico dell’Inter che nessuno aveva notato.

L’Inter sta tentando di conquistare l’Europa: la missione è ai limiti dell’impossibile e infatti non mancano critiche feroci, ma l’allenatore e la squadra ci credono. Un primo motivo di soddisfazione però è già stato raggiunto: in moltissimi, non solo in Italia, si stanno accorgendo della forza della squadra.

Il cammino dell’Inter in Champions League

I nerazzurri hanno chiuso la prima fase al quarto posto, piazzamento che gli ha permesso di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale evitando la “scocciatura” dei playoff. Dopo le due vittorie contro il Feyenoord, l’Inter ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della Champions League. I nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco che a sua volta ha eliminato il Bayer Leverkusen battendolo 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno, ieri.

L’approccio innovativo di Inzaghi e l’Inter

Thierry Henry ha avuto parole di grande stima per il lavoro svolto da Simone Inzaghi all’Inter, commentando l’approccio tattico della squadra durante il suo intervento a CBS Sports. Secondo l’ex calciatore francese, l’Inter sembra essere in pieno controllo delle sue partite, anche nei momenti in cui la difesa si abbassa per contrastare le offensive avversarie. “L’Inter sembra in controllo della situazione anche quando difende bassa. Guardate la partita con l’Arsenal, hanno difeso bassi e non hanno concesso tante opportunità. Le persone parlano della squadra, non parlano spesso dell’allenatore. Inzaghi è eccezionale per quello che offre tatticamente: quando vedi i tuoi centrali di difesa a centrocampo, il laterale difensivo di sinistra così alto sulla fascia, il centrale in mezzo che crossa in area per l’altro centrale, i centrocampisti che giocano bassi per portare fuori la palla, non l’ho visto spesso nella storia e particolarmente in Italia. E’ una squadra da rispettare e un tecnico da rispettare allo stesso modo“.

Leggi l’articolo completo ‘L’Inter fa cose mai viste’: la star internazionale si inchina, su Notizie Inter.