Il Bologna sta per perdere due talenti: l’Inter è pronta a sorprenderci?

Il Bologna sogna di nuovo in grande ma due dei suoi giocatori più promettenti potrebbero essere a un passo dall’addio.

L’Inter sembra intenzionata a spendere per comprare giovani talenti: già si parla di 3 obiettivi certi. La Gazzetta dello Sport, a tal riguardo, fa il punto su due profili del Bologna in rampa di lancio. I rossoblù, reduci da una scorsa annata straordinaria e forse irripetibile, quest’anno stanno dimostrando una solidità che va ben oltre le previsioni. La compagine emiliana è riuscita a mescolare esperienza e gioventù, portando a galla giovani talenti che stanno facendo la differenza. Tra questi, due giocatori sono diventati i protagonisti indiscussi del progetto Bologna e hanno attirato le attenzioni di club di primissimo piano.

L’ascesa rapidissima dell’attaccante

Santiago Castro è senza dubbio uno dei giocatori che ha sorpreso più di tutti. Acquistato nel gennaio 2024 dal Velez Sarsfield per 12 milioni di euro, l’argentino ha visto il proprio valore schizzare alle stelle grazie a un anno impressionante. I suoi sette gol in campionato, uniti ai due segnati in Coppa Italia, sono stati fondamentali per le sorti della squadra; a questi vanno aggiunti anche i quattro assist forniti. Il suo valore di mercato si è praticamente raddoppiato, passando da 12 a 25 milioni di euro. Per una particolare coincidenza, le sue caratteristiche ed il suo percorso di carriera realizzato finora vengono paragonati a quelli di Lautaro Martinez. L’Inter in attacco sicuramente saluterà a giugno Correa ed Arnautović a cui non saranno rinnovati i contratti in scadenza.

Occhio anche al difensore olandese

Un altro giocatore che sta facendo parlare di sé è Sam Beukema, il difensore olandese acquistato nell’estate 2023 per 7,5 milioni di euro. Nel corso della stagione, Beukema ha acquisito una grande affidabilità, diventando uno dei centrali difensivi più solidi della Serie A, con un valore che oggi si attesta tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’Inter dovrebbe dire addio ad uno tra Acerbi e De Vrij in difesa a fine stagione.

