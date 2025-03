Il Bayern è davvero invincibile? I punti di forza e le debolezze della prossima avversaria dell’Inter

Il Bayern sembra una squadra veramente molto forte, ma a guarda bene un punto debole da sfruttare c’è.

Nei quarti di finale di Champions League, l’Inter sarà impegnata contro il Bayern di Monaco. La partita di andata si giocherà al Allianz Arena di Monaco, mentre il ritorno avrà luogo a San Siro. Una sfida che si prospetta avvincente e complessa, con la squadra milanese chiamata a dimostrare tutto il suo valore per superare un avversario di altissimo livello. La stagione dell’Inter è stata caratterizzata da prestazioni altalenanti, ma la formazione allenata da Simone Inzaghi ha sempre saputo rialzarsi nei momenti decisivi. I nerazzurri non si nascondono, come testimoniato da un gesto di Inzaghi che continua a far discutere.

Il Bayern di Kompany ha trovato il suo equilibrio

La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento al Bayern di Monaco sostenendo che, dopo diverse stagioni caratterizzate da alti e bassi, sembra essersi stabilizzato al top sotto la guida dell’allenatore belga Vincent Kompany. La squadra bavarese infatti ha perso lo scorso campionato piazzandosi alle spalle del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la stessa squadra che quest’anno, invece, il Bayern ha eliminato agli ottavi di Champions con un risultato totale di 5-0 che sembra un messaggio all’Inter.

Un Bayern vulnerabile ma ancora temibile

Nonostante la ritrovata solidità, il Bayern di Kompany mostra ancora alcune vulnerabilità, soprattutto in difesa. La fase difensiva a volte appare disordinata, con Manuel Neuer che non è più il portiere invincibile di un tempo, e gli esterni che, pur mostrando grande velocità, non sempre sono in grado di garantire sicurezza. Tuttavia, il Bayern ha qualità indiscutibili in attacco, con giocatori come Jamal Musiala, Michael Olise e Joshua Kimmich, capaci di inventare giocate decisive. Inoltre, l’abilità di Harry Kane nel fare da rifinitore, oltre a segnare, aumenta le opzioni offensive per i bavaresi.

