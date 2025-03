L’osservatore si sbilancia: l’Inter è pazza di un giovane talento mai menzionato prima

Un nome che sta facendo parlare di sé: l’Inter avrebbe messo gli occhi su un giovane portoghese.

Il mercato dei giovani talenti sta prendendo piede in modo significativo, con i club italiani sempre più attenti alle promesse che emergono in Europa. L’Inter dopo il passaggio di proprietà avvenuto lo scorso maggio ha rivolto le proprie attenzioni proprio ai giovani: la prossima estate il club punterà a realizzare molte operazioni sia in entrata che in uscita con l’obiettivo di ringiovanire la rosa. Sono almeno 3 gli obiettivi accostati con forza ai nerazzurri.

Un giovane dalle qualità straordinarie

Un nome che sta cominciando a circolare con insistenza nei radar delle grandi squadre è quello di Gustavo Sá, centrocampista portoghese che sta facendo parlare di sé grazie alle sue ottime prestazioni con il Famalicão. Marco Palma, noto osservatore, ha parlato del giocatore ai microfoni di TMW Radio, raccontando le sue caratteristiche tecniche e il suo potenziale. Gustavo Sá è un giocatore che non passa inosservato. Cresciuto nel Porto, il centrocampista si è formato nel Famalicão, dove ha scalato rapidamente tutte le rappresentative giovanili, arrivando in prima squadra a soli 17 anni. La sua polivalenza in campo lo rende un elemento prezioso: può giocare sia come trequartista che come centrocampista centrale. Ha un’abilità particolare nel gestire il pallone e creare occasioni da gol. La sua capacità di verticalizzare e fornire assist lo rende un giocatore chiave per la manovra offensiva.

Il profilo che interessa all’Inter

Secondo quanto riferito da Marco Palma, Gustavo Sá sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Il giocatore, che quest’anno ha anche ricoperto il ruolo di capitano nel Famalicão, dimostrando grande leadership e maturità, potrebbe essere la soluzione ideale per il centrocampo nerazzurro. La sua somiglianza con Dominik Szoboszlai del Liverpool non è passata inosservata e le sue qualità sono in grado di attrarre l’interesse delle grandi squadre europee. Con una valutazione di circa 10 milioni di euro, Sá rappresenta una scommessa interessante.

