L’Inter si riposa nonostante il big match alle porte: c’è un allarme De Vrij?

Un dubbio improvviso scuote l’ambiente nerazzurro: le ultime notizie sul difensore olandese lasciano spazio a interrogativi in vista della sfida con l’Atalanta.

Simone Inzaghi, all’indomani della vittoria europea in casa contro il Feyenoord valsa il passaggio ai quarti di finale di Champions League dove l’Inter troverà il Bayern Monaco, ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Prima di pensare al prossimo step europeo, i nerazzurri hanno da sbrogliare l’affare Atalanta, avversario che i nerazzurri affronteranno domenica sera al Gewiss Stadium, appuntamento crocevia per lo scudetto per il quale Simone Inzaghi dovrà ancora una volta fare i conti ancora con gli infortuni. Ci aveva pensato stesso lui ad aggiornare la situazione dell’infermeria.

Le ultime novità da Appiano Gentile

L’attenzione resta alta su diversi giocatori in fase di recupero, con lo staff medico che monitora costantemente ogni situazione. La giornata di domani sarà cruciale per definire chi potrà essere a disposizione contro la squadra di Gian Piero Gasperini, in un match che potrebbe dare un segnale forte alla corsa scudetto. L’Inter, consapevole dell’importanza della sfida, vuole arrivare all’appuntamento con la miglior condizione possibile, cercando di recuperare energie dopo gli sforzi della Champions e prepararsi a un incontro che promette spettacolo e tensione fino al fischio finale. Tuttavia, paiono impossibili i recuperi di Zielinski e Darmian e molto improbabili quelli di Dimarco e Zalewski.

Condizioni fisiche e possibili rientri

Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani, come fa sapere Sky Sport, giornata durante la quale potremo sapere qualcosa in più sulle condizioni di Stefan De Vrij: il difensore doveva giocare titolare ieri, era anche in distinta ma ad un certo punto ha interrotto il riscaldamento ed ha giocato Acerbi al suo posto. Secondo l’emittente televisiva però non dovrebbero esserci grosse preoccupazioni per l’olandese che potrebbe tornare a disposizione già per domenica.

Leggi l’articolo completo L’Inter si riposa nonostante il big match alle porte: c’è un allarme De Vrij?, su Notizie Inter.