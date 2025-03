Inter-Feyenoord siluri e bordate contro un protagonista del match

La squadra di Inzaghi ha vinto anche al ritorno contro gli olandesi ma ampio spazio riguardante l’analisi del match viene dedicato al comportamento dell’arbitro.

L’Inter batte il Feyenoord 2-1: tutti si aspettano piogge di elogi per la squadra di Inzaghi ma oggi non sta andando esattamente così. Il Corriere dello Sport ha commentato alcuni dei principali episodi controversi, concentrandosi in particolare sull’arbitraggio. Il protagonista indiscusso della serata è stato il direttore di gara Ivan Kruzliak. La critica principale riguarda la sua scarsa esperienza internazionale: Kruzliak non dirigeva partite di Champions League dal mese di ottobre e ha avuto poche apparizioni in Europa da dicembre. Inoltre, era rimasto inattivo nel campionato del suo paese, quello slovacco, per un lungo periodo, dal 15 dicembre al 16 febbraio. Il quotidiano addirittura lo boccia con un 3 che riassume la sua gestione della gara.

Il Var può solo limitare i danni

Un altro aspetto fondamentale del match è stato il ruolo del VAR: l’assistenza tecnologica è stata fondamentale in alcuni casi, ma non è riuscita a rendere giustizia in tutte le situazioni. Un episodio particolarmente controverso ha riguardato il fallo di Çalhanoglu su Moder, che avrebbe dovuto portare a un rigore. Il contatto è stato evidente sia in basso che in alto, e sarebbe stato facile rilevarlo in diretta, visto che l’arbitro era in posizione ottimale. L’intervento del VAR ha poi riguardato un altro episodio: il rigore per l’Inter, che non sarebbe dovuto essere assegnato, poiché è Taremi a finire addosso all’avversario e non il contrario.

Risultato influenzato dagli errori

Un ulteriore errore tecnico è emerso quando il VAR ha interceduto per correggere una decisione arbitrale cambiando il destinatario dell’ammonizione. Kruzliak aveva infatti ammonito Read, mentre il cartellino giallo sarebbe dovuto andare a Smal. Il quotidiano promuove con un 7,5 il VAR San, che è intervenuto giustamente anche per togliere il rigore assegnato all’Inter dopo la simulazione di Thuram.

