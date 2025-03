Inter: non è tutto come sembra contro il Feyenoord, qualcosa che non ha funzionato c’è

I nerazzurri approdano ai quarti di finale di Champions League ma anche il match di ieri ha lasciato intravedere qualcosa di negativo.

Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni. L’Inter conquista i quarti di finale di Champions League con un successo deciso contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a ottenere il massimo con il minimo sforzo, nonostante la partita abbia avuto alcuni alti e bassi. Con questo trionfo, tra l’altro, i nerazzurri raggiungono quota 100 milioni di euro come montepremi. Tutte queste buone notizie non hanno però impedito ad Inzaghi di sollevare una polemica.

Thuram da urlo, ma Taremi silente: un’Inter che sogna

La vera sorpresa della serata è stata la prestazione di Marcus Thuram, che ha mostrato il suo talento in modo esplosivo nonostante non fosse segnalato essere al top fisicamente. Il suo gol, un destro potente che ha sbloccato il risultato, ha dimostrato la sua determinazione e capacità di fare la differenza. Il numero 9 si è visto togliere dal var giustamente un rigore conquistato ha sfiorato la doppietta con un tiro violento che ha centrato la traversa. Al contrario, il suo compagno di reparto, Taremi, è rimasto in ombra, con i compagni che si sono impegnati per offrirgli occasioni che non ha saputo sfruttare.

Gli aspetti che non possono essere ignorati

Come evidenzia il Corriere dello Sport, però, per continuare il suo cammino in Europa sarà necessario alzare il livello. Nonostante il Feyenoord abbia mostrato limiti evidenti, anche perché decimato dagli infortuni, la squadra di Inzaghi non ha convinto pienamente. I tanti errori sotto porta hanno impedito ai nerazzurri di chiudere il match con un risultato più ampio. Le amnesie difensive sono un altro aspetto che dovrà essere corretto se si vuole sperare di passare il turno contro una delle squadre più forti d’Europa.

