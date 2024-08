Come se non. bastasse la sconfitta in campo, i nerazzurri ieri hanno dovuto fare i conti anche con lo stop del difensore olandese.

A pochi istanti dalla conclusione di un match che vedeva fronteggiarsi l’Inter e l’Al Ittihad, Stefan De Vrij si è visto costretto a lasciare il campo per un dolore improvviso alla coscia sinistra, un evento che ha immediatamente suscitato preoccupazione all’interno del club nerazzurro. Questo fastidio fisico non è solo l’ultimo di una serie che ha toccato la squadra di Inzaghi in questo periodo.

L’accaduto

L’olandese di è toccato la parte posteriore della sua coscia sinistra, un segnale che per lo staff tecnico e i tifosi si traduce in allarmismo, tenendo in considerazione il periodo cruciale della stagione che sta per avere inizio. De Vrij è stato visto zoppicare anche al passaggio in mixed zone dopo la fine della gara, cosa che non fa ben sperare verso l’esordio ufficiale del 17 agosto, come riporta Tuttosport.

Stefan De Vrij

Ennesimo problema

L’infortunio di Stefan De Vrij aggiunge preoccupazioni al tecnico dell’Inter che di recente ha dovuto gestire una serie di assenze importanti come quelle di Zielinski, Taremi e Arnautovic.

Le sue condizioni

La gravità dell’infortunio di De Vrij rimane al momento incerta, con previsioni che verranno chiarite solo dopo i necessari controlli medici. Questi potrebbero essere effettuati anche nella giornata di oggi; l’olandese non è nuovo a problemi fisici ma l’Inter spera che non sia nulla di grave.

