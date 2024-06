L’Inter ha scelto i “sacrificabili” sul mercato per avere maggiori risorse da investire e potenziare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi.

Il mercato dell’Inter si trova in una fase cruciale in cui ogni decisione in entrata dipende fondamentalmente dalle strategie di cessione, soprattutto per quanto riguarda Denzel Dumfries e Marko Arnautovic. Questi due nomi sono al centro delle dinamiche di mercato nerazzurre: da un lato, un’ala olandese valutata per le sue prestazioni e sulla soglia di un trasferimento, dall’altro, l’attaccante austriaco, il cui futuro sembra essere altrove. Il club, dopo aver assicurato le prestazioni di Taremi e Zielinski a parametro zero, mira ora a dare un ulteriore slancio alla squadra per soddisfare le esigenze tattiche di Inzaghi.

Il crocevia di Dumfries

Denzel Dumfries si presenta come uno dei punti focali del calciomercato dell’Inter, essendo al centro di un trivio strategico. L’Inter valuta se rinegoziare il suo contratto mantenendo i termini economici entro un tetto massimo, proseguire il rapporto fino alla fine del contratto senza ulteriori oneri finanziari, o cercare una vendita che potrebbe portare una somma significativa nelle casse del club. Con una valutazione che gravita attorno ai 20-25 milioni di euro, la partenza di Dumfries potrebbe generare le risorse necessarie per puntare su un nuovo attaccante e un secondo portiere, oltre a lasciare spazio a Buchanan per posizionarsi sulla fascia destra.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Arnautovic: divergenze sul futuro

Per Marko Arnautovic, la situazione appare meno complessa ma altrettanto definita in termini di esiti possibili. Nonostante la preferenza del giocatore di rimanere e portare a termine il suo contratto, l’Inter sembra orientata verso una separazione. L’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi per poter accogliere un attaccante con prestazioni superiori rispetto a quelle fornite dall’austriaco nell’ultima stagione. L’attenzione si rivolge a Gudmundsson, visto come una pedina chiave per rafforzare l’attacco. Con l’uscita di Arnautovic, ci sarebbe il giusto spazio finanziario e tattico per integrare quest’ultimo senza destabilizzare il bilancio del club, oltre alla possibilità di far crescere un giovane talento dal vivaio.

Il panorama internazionale come vetrina

Il futuro di entrambi i giocatori potrebbe essere influenzato dalle loro prestazioni in ambito internazionale. Dumfries avrà l’occasion

L’articolo Inter, due cessioni per animare il mercato: la strategia del Club proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG