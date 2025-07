Lo staff tecnico dei nerazzurri sta gestendo con estrema cautela i problemi muscolari dei due giocatori anche se ci si trova in una fase decisamente importante della stagione.

Nella sfida di ritorno dei quarti di Champions League, in programma mercoledì sera, né Denzel Dumfries né Piotr Zielinski saranno disponibili. Una doppia assenza pesante, che costringe Inzaghi a rivedere alcune soluzioni tattiche proprio nel momento più delicato della stagione. L’olandese ha accusato un infortunio muscolare che inizialmente sembrava poca roba mentre per il polacco si era capito subito che si trattava di qualcosa di serio. Di fatto Inzaghi ha già scelto la formazione per il match coi bavaresi, un solo dubbio attanaglia la mente del tecnico.

Cauta gestione dello staff medico

La strategia dello staff nerazzurro sui due infortunati è molto chiara: evitare qualsiasi rischio che possa compromettere il finale di stagione. Le condizioni di Dumfries non lasciano spazio a scelte affrettate. Il problema al retto femorale richiede tempo, e ogni accelerazione potrebbe causare una ricaduta difficile da gestire. Anche per Zielinski la situazione è da maneggiare con estrema attenzione, poiché il fastidio al gemello mediale della gamba destra suggerisce prudenza assoluta. A questo punto, la società e lo staff tecnico puntano a riavere entrambi per la gara contro la Roma del 27 aprile a San Siro. Una data cerchiata in rosso, a ridosso dell’eventuale semifinale di Champions.

Tempi di recupero allungati?

Ma tra le mura di Appiano Gentile inizia a farsi largo un’ipotesi differente. Secondo la Gazzetta dello Sport, c’è anche un’ipotesi ancor più conservativa. In questo scenario, Dumfries e Zielinski salterebbero anche la sfida contro la Roma, per rientrare soltanto la settimana successiva, nella gara di campionato contro l’Hellas Verona. Si tratterebbe di un’ulteriore rinuncia, ma che consentirebbe ai due di evitare ricadute e prepararsi nel modo migliore per l’eventuale semifinale. La decisione finale dipenderà dagli esami previsti nei prossimi giorni, ma la sensazione è che l’Inter voglia evitare ogni azzardo.

