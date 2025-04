Inter: Inzaghi ha preso una decisione forte ed è pronto a cambiare tutto

Inzaghi ha preso una decisione che lascia tutti senza parole. Con le sfide decisive all’orizzonte, qualcosa sta per cambiare nell’approccio dell’Inter.

Le rotazioni di Simone Inzaghi sono state un ingrediente fondamentale della stagione per ora trionfale dell’Inter, visto che le hanno consentito di mantenere alta la competitività su tutti i fronti. La gestione oculata delle risorse ha permesso di affrontare senza grandi cali di rendimento le sfide in campionato, Coppa Italia e Champions League. Ma adesso, con le sfide decisive alle porte, il tecnico ha deciso di mettere in pausa la strategia del turnover. La priorità è chiara: arrivare al massimo della forma per i match più difficili della stagione. Questo però, specie in vista del match di mercoledì, espone molti giocatori ad un rischio enorme, e non stiamo parlando della fatica.

Inzaghi si affida ai titolari per Bayern e Bologna

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle sfide contro il Bayern Monaco in Champions e contro il Bologna in campionato, l’Inter scenderà in campo con la sua formazione migliore. Ben 8 titolari su 11 dovrebbero essere confermati in entrambe le gare. La sfida contro il Bayern è vitale per il cammino europeo, mentre quella contro il Bologna potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo in Serie A. Ogni partita diventa un bivio, dove ogni punto e ogni vittoria possono essere determinanti.

Straordinari per molti

Inzaghi dovrà affrontare decisioni delicate, soprattutto a centrocampo, dove Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan faranno gli straordinari considerato l’infortunio di Zielinski. Anche altri titolari come Pavard e Bastoni si preparano a stringere i denti, il tecnico sembra voler puntare tutto su una formazione compatta e affidabile. Oltre ai succitati, dovrebbero giocare entrambe le partite anche Lautaro Martinez, Thuram e Sommer. Dopo questi impegni ci saranno certamente riflessioni su come gestire al meglio le risorse per il derby di Coppa Italia.

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi ha preso una decisione forte ed è pronto a cambiare tutto, su Notizie Inter.