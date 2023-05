La UEFA ha distribuito ai vari club partecipanti alla Champions League i compensi della competizione: ecco quanto tocca all’Inter

Come riferisce Calcio e Finanza, l’Inter sta per ricevere dalla UEFA un discreto tesoretto per la sua partecipazione alla Champions League e il raggiungimento della finale.

Sono stati distribuiti 84,8 milioni alle squadre che hanno raggiunto i quarti di finale della competizione e ulteriori 50 per quelli che si sono spinti al turno successivo.

Inter e Milan sono i due club italiani che hanno incassato di più (23,1 milioni di euro, il Napoli si è fermato a quota 10,6 milioni di euro). Cifra che per i nerazzurri crescerà dopo il 10 giugno.

INTER- I premi per l’accesso alla finale, insieme a quelli per la conquista del titolo di Campione d’Europa e la seconda parte del market pool (in base al numero di partite disputate da ciascun club) saranno distribuiti a fine giugno, per un totale di oltre 185 milioni di euro.

L’articolo Inter e Champions: ecco quanto incassano i nerazzurri proviene da Inter News 24.

