Il calciatore del Torino ha rilasciato una dichiarazione prima dell’ultimo match di campionato contro l’Inter

Yann Karamoh, che ha firmato il rinnovo col Torino fino al 2025, carica l’ambiente in vista del match di campionato con l’Inter.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali granata:

LE PAROLE- «Ci stiamo preparando alla partita con l’Inter con il sorriso, dobbiamo confermare tutto il lavoro fatto quest’anno. E’ troppo importante finire il campionato con una vittoria. Avere la carica di tutti i tifosi per me è la cosa più bella, avere lo stadio pieno può aiutare la squadra. Penso che tutti i calciatori giochino per queste partite»

L’articolo Karamoh, Torino: «Vincere contro l’Inter è troppo importante» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG