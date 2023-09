Tra le avversarie dell’Inter nel girone della Champions League c’è il Salisburgo: ecco l’analisi sulla squadra e i giocatori da temere

GIOCATORI SALISBURGO– Fra i nuovi acquisti attenzione al 22enne Bidstrup, ma vanno temuti pure i giovani che escono dal settore giovanile. Il 20enne Forson l’anno scorso, fino a dicembre, ha giocato in prestito all’Altach, ora è uno dei giocatori più interessanti. In difesa i più strutturati sono Dedic (terzino destro) e Pavlovic (centrale). Quest’ultimo anni fa era a un passo dalla Lazio, ma venne scartato perché non superò le visite mediche. Agli ultimi Mondiali ha anche segnato (contro il Camerun).

MODULO DI GIOCO- In generale il Salisburgo gioca sempre attuando pressing alto e cercando di recuperare palla nella trequarti avversaria. Nel campionato attuale ha vinto 5 partite su 5. Per questo non va sottovalutato.

