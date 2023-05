La fiducia nell’Inter nei confronti di Joaquin Correa si è esaurita: il Tucu non è riuscito ad essere decisivo, e i nerazzurri lo cederanno

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa ha esaurito i gettoni bonus che aveva all’Inter.

La società ha deciso di cedere il Tucu, che non è riuscito a rivelarsi decisivo nè da titolare nè da subentrato.

CORREA- A titolo definitivo, se sarà trovato un acquirente per un cartellino costato 33mln con bonus e commissioni, o in prestito. Questa sembra la soluzione più probabile, magari in prestito con obbligo (o diritto) di riscatto. Si sonda il mercato.

L’articolo Inter e Correa: i bonus sono finiti. Ecco la cifra per la cessione proviene da Inter News 24.

