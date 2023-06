L’Inter ha quasi chiuso la trattativa di mercato per protare in nerazzurro il portiere dell’Aalborg Theo Sander: i dettagli

Come rende noto Sky Sport, l’Inter in questi giorni è un vulcano per quanto concerne il calciomercato.

In attesa di scoprire il futuro di Andrè Onana, i nerazzurri si sono cautelati con Theo Sander, portiere classe 2005 dell’Aalborg.

Per il club è pronta un’offerta da 2,5 milioni di euro più bonus, col giocatore che firmerà un contratto fino al 2027. La prossima settimana dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

L’articolo Inter e la porta del futuro: fumata bianca in arrivo per Sander proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG