Molti agenti stanno muovendo i primi passi, offrendo all’Inter delle alternative per il settore offensivo: ecco l’ultimo nome sul piatto

Il settore offensivo nerazzurro subirà una rivoluzione totale la prossima stagione.

L’unico nome certo è quello di Lautaro, salvo offerte eccezionali; Dzeko non ha ancora apposto la firma sul rinnovo, Lukaku tornerà al Chelsea e Correa è da tempo sulla lista dei trasferimenti.

L’ultimo nome proposto ai nerazzurri per rimpolpare l’attacco è quello di Moussa Dembelé, che non rinnoverà con il Lione. Classe ’96, da parametro zero potrebbe essere una buona opportunità ma al momento non è un profilo che scalda particolarmente la dirigenza di viale della Liberazione.

L’articolo Inter e mercato: offerto un giocatore del Lione proviene da Inter News 24.

