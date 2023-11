La sfida con la Juve si avvicina, ma ora c’è la sosta delle Nazionali: ecco quando i nerazzurri rientreranno ad Appiano

La Gazzetta dello Sport fa il punto dei rientri dei giocatori dell’Inter ad Appiano Gentile, dopo la sosta delle Nazionali.

Lautaro, come Carlos Augusto e lo stesso Sanchez (impegnato col Cile in Ecuador), saranno a Milano giovedì. E il primo allenamento vero, per loro, sarà quello di venerdì, a 48 ore dalla gara di Torino. Tra gli europei, Calhanoglu e Thuram torneranno ad Appiano mercoledì. La sera prima, Hakan giocherà in Galles (Turchia già qualificata), mentre il francese in Grecia.

