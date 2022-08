Gli anticipi della quarta giornata di Serie A sorridono al tris di Inter e Roma che sorpassano il Milan, impantanato al Mapei

La Roma sola al comando e l’Inter appena dietro a inseguire. La quarta giornata del nostro campionato ha vissuto un gustoso antipasto “argentino” nelle sfide dell’Olimpico e del Meazza, nuovi esempi dell’enorme divario tra big e neopromosse.

I giallorossi godono del primato solitario in attesa degli altri (Lazio, Napoli, Atalanta e Torino) e si inchinano a Paulo Dybala, alla prima notte da eroe capitolino. La Joya sfreccia e incanta davanti ai suoi tifosi, asfaltando la resistenza (tenue in verità) del Monza, sin qui capitolo discutibile di rivoluzione estiva.

I nerazzurri hanno invece risolto la pratica Cremonese grazie ai sigilli di Correa e Lautaro, ma soprattutto rispolverando un Barella scintillante. Abbastanza per dimenticare lo scivolone di venerdì scorso e per presentarsi al derby di sabato con un vantaggio, seppur esiguo, sui cugini milanisti.

Già, perché il Milan ha di nuovo rallentato in trasferta, stavolta complice un organizzato e spigoloso Sassuolo ma soprattutto un atteggiamento non da campioni d’Italia. O forse sì, ma con quel pizzico di supponenza e “pancia piena” di troppo. Gigioneggiando alla Leao prima maniera più che azzannando come nella versione tricolore. A Pioli il compito di ritrovare lo spartito entro il fine settimana.

