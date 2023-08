Simone Inzaghi come obiettivo stagionale dell’Inter si è prefissato la seconda stella nerazzurra: ecco le basi da cui partire

La Gazzetta dello Sport dedica spazio all’Inter e agli obiettivi di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione: lo scudetto.

Per raggiungerlo e cucire sulla maglia dell’Inter la seconda stella, il tecnico piacentino parte da 3 basi: colpi, linea verde e voglia rivincita.

I colpi glieli hanno già regalati Marotta e Ausilio con i vari Frattesi, Cuadrado e Thuram su tutti. Presto arriverà anche Samardzic e soprattutto gli altri due per completare la rosa: il portiere e l’attaccante.

La linea verde dei nerazzurri è in atto: svecchiata la rosa con gli addii di Handanovic, Brozovic, Dzeko, D’Ambrosio e Lukaku, l’Inter guarda al futuro rinforzandosi anche per il presente.

In più c’è quella voglia di rivincita e di fame, che non manca ai senatori: da Barella a Lautaro Martinez passando per Bastoni e Dimarco. La missione è partita.

