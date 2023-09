L’attaccante austriaco starà fermo un bel po’ a causa dell’infortunio muscolare che ha costretto la sua squadra a chiudere la gara in 10.

L’Inter ieri ha battuto anche l’Empoli conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato anche se le cose si sono rivelate più difficili del previsto. La brutta notizia per i nerazzurri riguarda i minuti finali: all’inizio del recupero Marko Arnautovic si avventa su un pallone vagante e nel tentativo di controllarlo in volo avverte subito un forte dolore alla coscia. Si capisce subito che l’infortunio non sarà qualcosa di lieve e gli esami di stamattina hanno confermato questa sensazione.

L’esito degli esami e le ipotesi di rientro

Si tratta di una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra; secondo Sky Sport si prevedono dai 45 ai 60 giorni di stop. L’austriaco dovrebbe tornare nella seconda metà di novembre saltando di fatto tutte le gare del seguente elenco.

INTER vs Sassuolo (Serie A): mercoledì 27 settembre

(Serie A): mercoledì 27 settembre Salernitana vs INTER (Serie A): sabato 30 settembre

vs INTER (Serie A): sabato 30 settembre INTER vs Benfica (Champions League): martedì 3 ottobre

(Champions League): martedì 3 ottobre INTER vs Bologna (Serie A): sabato 7 ottobre

(Serie A): sabato 7 ottobre Torino vs INTER (Serie A): sabato 21 ottobre

vs INTER (Serie A): sabato 21 ottobre INTER vs Salisburgo (Champions League): martedì 24 ottobre

(Champions League): martedì 24 ottobre INTER vs Roma (Serie A): domenica 29 ottobre

(Serie A): domenica 29 ottobre Atalanta vs INTER (Serie A): sabato 4 novembre

vs INTER (Serie A): sabato 4 novembre Salisburgo vs INTER (Champions League): mercoledì 8 novembre

vs INTER (Champions League): mercoledì 8 novembre INTER vs Frosinone (Serie A): domenica 12 novembre

(Serie A): domenica 12 novembre Juventus vs INTER (Serie A): domenica 26 novembre

vs INTER (Serie A): domenica 26 novembre Benfica vs INTER (Champions League): mercoledì 29 novembre

Possibile che si possa rivederlo per il derby d’Italia del 26 novembre; l’Inter ha deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati per sopperire alla sua assenza.

