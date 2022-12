Il portale Calciomercato.com rivela su chi l’Inter punterà per la prossima difesa dei nerazzurri che forse perderanno Skriniar.

Ecco su chi punta l’Inter in difesa per la prossima stagione, secondo il portale di Calciomercato.com, si è rivelato il vero obiettivo in difesa dell’Inter che è Giorgio Scalvini. Ecco le parole del portale: “L’uomo per cui l’Inter è pronta a fare un sacrificio è Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 che l’Atalanta valuta già 40 milioni di euro.“

Conclude così Calciomercato.com sul mercato dei nerazzurri in difesa dove Skriniar potrebbe dire addio: “I nerazzurri ne hanno già parlato con Tinti, il prezzo del cartellino è proibitivo, ma in caso Skriniar dicesse addio, i nerazzurri risparmierebbero 13 milioni lordi l’anno, cifra che potrebbero mettere sul mercato. E con Percassi potrebbe anche aprirsi un discorso relativo a qualche contropartita“.

Insomma staremo a vedere su chi punterà l’Inter nel prossimo mercato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG