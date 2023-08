Inter-Egnatia, Asllani: «Dovevamo mettere minuti nelle gambe, non vediamo l’ora di iniziare» Le parole del centrocampista

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Kristjan Asllani, ha parlato dopo la vittoria dell‘Inter nel match contro l‘Egnatia.

MATCH –«L’Egnatia ci ha messo un po’ in difficoltà, ma l’obiettivo per tutti stasera era mettere minuti nelle gambe. Adesso vediamo come comincerà il campionato, mancano pochi giorni e stiamo bene»

METODO INZAGHI- «Certo, il mister è qui da un po’ quindi sappiamo già cosa ci chiede. Piano piano inizieremo a giocare a memoria, dobbiamo continuare così»

PRESTAZIONE – «Sì, era una squadra molto fisica che pressava su ogni pallone. Sono partiti bene ma siamo stati bravi a rimontare e siamo contenti»

LAVORO FATTO FIN QUI- «Molto soddisfatto del lavoro della squadra, siamo molto compatti ed è molto importante. Non vediamo l’ora che arrivi sabato, dobbiamo giocarci questa partita. Sappiamo che è molto importante per noi e vogliamo cominciare nel modo giusto»

