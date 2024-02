I nerazzurri hanno in via ufficiosa acquistato il centrocampista polacco: gli azzurri non l’hanno presa bene.

L’Inter ha chiuso il mercato di gennaio con l’acquisto del solo Buchanan, entrata inizialmente non prevista ma resasi necessaria dopo l’operazione a cui è stato sottoposto Cuadrado. I dirigenti nerazzurri però hanno anche posto le basi (e anche molto di più) per due colpi che si concretizzeranno in estate.

Due indizi fanno una prova

La Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter ha comunicato al Napoli che sta iniziando a trattare il tesseramento a parametro zero di Piotr Zielinski: si tratta di un atto formale che di solito avviene quando l’accordo è già stato raggiunto. E di fatto secondo la rosea è così: il polacco firmerà tra 15-20 giorni un contratto fino al 2027 o 2028 con uno stipendio di 4,5 milioni a stagione più bonus. Il fatto che il Napoli lo abbia ufficialmente escluso dalla lista Champions sembra una conferma di come ormai la frattura sia insanabile.

Piero Ausilio

Mosse anticipate

Si tratta dell’ennesimo colpo a zero della premiata ditta Marotta-Ausilio: la Gazzetta qualche giorno fa aggiungeva che la stessa comunicazione fatta al Napoli è stata fatta anche al Porto per quel che riguarda l’attaccante Mehdi Taremi. Il centrocampista quindi prenderà il posto di uno tra Sensi (alla fine è rimasto a Milano ma non rinnoverà) e Klassen mentre l’iraniano sostituirà Sanchez che non vedrà prolungato il suo contratto in scadenza. Sulla carta quindi questi due arrivi non prevedono nessuna cessione illustre ma è risaputo che l’Inter per esigenze di cassa non può dichiarare nessuno incedibile a priori.

