Fra due giorni sarà derby d’Italia, una gara attesissima in questa stagione visto che si affrontano prima e seconda in classifica.

Domenica sera alle 20:45 a San Siro andrà in scena Inter-Juventus: i nerazzurri sono in testa alla classifica con 1 punto in più dei bianconeri, gli uomini di Inzaghi hanno anche una partita da recuperare, quella contro l’Atalanta di fine febbraio. Il tifo nerazzurro ha già risposto presente, San Siro è tutto esaurito, Inzaghi ha pochissimi dubbi di formazione avendo tutta la rosa a disposizione ad eccezione dell’ex Cuadrado.

Benjamin Pavard

Le probabili

Calhanoglu e Barella hanno scontato la squalifica e sono pronti a tornare ai loro posti a centrocampo al fianco dell’irrinunciabile Mkhitaryan; torneranno dal primo minuto anche Dimarco e Acerbi che sono partiti dalla panchina a Firenze la settimana scorsa. L’Inter si schiererà quindi con la formazione migliore possibile, l’unico dubbio di Inzaghi è quello sulla destra riguardante Darmian e Dumfries. Secondo Sky Sport l’italiano è ancora una volta favorito anche se l’olandese sta lentamente ritrovando la forma migliore. La Juventus ritrova Chiesa e Rabiot che hanno risolto i loro acciacchi ma perde Milik che nell’ultima giornata, il pareggio casalingo contro l’Empoli, si è preso un cartellino rosso per un brutto fallo a centrocampo; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

L’articolo Verso Inter-Juve, un solo dubbio per Inzaghi, Allegri recupera Chiesa e Rabiot proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG