Ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi parla così della sua Inter, a margine della straripante vittoria contro la Fiorentina per 4-0.

PARTITA- «E’ una cosa che stiamo facendo molto bene. C’era la voglia di non prendere gol e concedere poco. Merito di tutta la squadra, non solo dei difensori. Tutti si sono sacrificati e sono molto soddisfatto, dobbiamo continuare così».

THURAM– «Thuram ha fatto molto bene ma anche nelle altre due partite mi era piaciuto tanto. Volevo che trovasse il gol, sono contento che l’abbia trovato stasera. Sono soddisfatto anche di chi è subentrato».

LAUTARO- «Al di là dei gol è bello vedere come si sacrifica per la squadra nella fase di non possesso. Sta facendo benissimo, è in continua crescita, un leader. Speriamo vinca la classifica marcatori».

DERBY- «Sappiamo cos’è il derby e cosa rappresenta per i tifosi. Abbiamo tanti giocatori che andranno a giocare con le nazionali, li aspettiamo. I ragazzi sono contenti di andare a difendere la propria nazione, qualcuno arriverà mercoledì, altri giovedì, cercheremo di preparare la partita nel miglior modo possibile»

MOTIVAZIONE– «L’Inter è una grande motivazione per tutti, anche per noi dello staff. Abbiamo avuto una partita a settimana e ho riproposto gli stessi, poi avremo bisogno di tutti. Dopo la sosta recupereremo anche Acerbi, Sanchez e Sensi ed avrò ancora più scelte. Giocando ogni 3 giorni cambierò assetto di partita in partita».

KLAASSEN E PAVARD– «Klaaassen ha fatto solo l’allenamento di ieri, è un giocatore che conosciamo. Ci darà una mano. Pavard ha fatto due allenamenti. Stasera volevo inserirlo, poi ho preferito mettere Asllani perché se lo meritava e in queste prime partite non aveva avuto la possibilità di scendere in campo.

Abbiamo rinnovato tanto, abbiamo messo 12-13 giocatori nuovi, che sono venuti con grandissima voglia di fare bene. Quelli che sono andati sono stati importantissimi. I nuovi arrivati si stanno inserendo nel migliore dei modi».

PARTITA- «Abbiamo impattato molto bene la gara. Sapevamo le qualità della Fiorentina. Inizialmente siamo stati nelle nostre posizioni, una volta trovato il vantaggio siamo stati bravi a tenerlo e a costruire sapendo che avevamo un grande avversario davanti. Abbiamo fatto tre partite nel migliore dei modi: 50 giorni dal 13 luglio lavorando bene, lontani dall’Italia con temperature elevate. I ragazzi hanno dato il meglio. Grandissimo spirito, vogliamo mantenerlo e continuare così»

