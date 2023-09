Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a margine della sconfitta in campionato contro l’Inter. Le parole

Vincenzo Italiano fa mea culpa per la sconfitta della sua Fiorentina contro l’Inter sull’infuocato campo di San Siro. Ecco le dichiarazioni del tecnico viola in conferenza stampa.

PARTITA– «Dopo il primo gol non siamo più riusciti a reagire, non abbiamo più fatto niente di quello che volevamo e siamo un po’ spariti dalla partita. Siamo spariti sia a livello fisico che mentale. Oggi abbiamo dimostrato, al di là dei miei ideali e dei miei principi, che chi non sta al cento per cento non può mettere piede in campo.

Ho voluto pensarla diversamente, ho voluto premiare chi avesse grande entusiasmo. Invece in questa categoria devi essere al cento per cento. Mi assumo tantissima responsabilità: mi è successo poche volte di mandare in campo chi non stesse al cento per cento e oggi ho sbagliato io. Oggi è una partita negativa, la archiviamo e sappiamo che non è questa la Fiorentina»

MERCATO- «Sono partiti giocatori importanti, sono arrivati altri che secondo me possono darci tanto. Non sono 55′ fatti male a far cambiare idea su quanto fatto. C’è stata grande condivisione con la società, abbiamo deciso di intervenire dove migliorare. Oggi contro l’Inter che ha avuto la settimana tipo per prepararla e noi non al 100% ci può stare. Sul mercato c’è stata grandissima condivisione, sono convinto ci sbloccheremo».

DISCORSO ALLA SQUADRA- «Ho già parlato con loro e detto che le responsabilità sono mie in toto per alcune decisioni, ma non possiamo uscire dalle partite. Alcuni non erano al 100% sotto l’aspetto fisico, poi se uno riesce a sopperire a livello mentale è un fenomeno.

La partita negativa per qualche singolo ci può stare, ma sono sereno perché siamo all’inizio. Come era successo nello scorso anno, ci preparavamo per superare il turno in Coppa. Non è una scusa per perdere 4-0, ma siamo all’inizio e ci riprenderemo. Non mi sentirete più raccontare alibi su certi ritmi da tenere, quindi la partita di giovedì non c’entra nulla. Abbiamo noi toppato la gara»

COSA SALVARE DEL MATCH- «I primi 20-25′ mi erano piaciuti, anche se non siamo mai arrivati ad essere pericolosi. Riuscivamo ad avere noi il pallino, abbiamo approcciato bene, per cui l’aspetto positivo è questo. Abbiamo lavorato male sulle preventive e sulle loro transizioni, per cui è giusto perdere»

L'articolo Inter-Fiorentina, Italiano dopo la sconfitta: «Colpa mia e delle scelte fatte» proviene da Inter News 24.

