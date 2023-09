Lautaro Martinez sigla il 4-0 dell’Inter contro la Fiorentina in campionato, firmando la doppietta personale: il video

E’ un’Inter straripante quella in campo contro la Fiorentina per la terza giornata di campionato. Lautaro Martinez ha firmato la doppietta personale al 73′, per il 4-0 dei nerazzurri sui viola.

La palla di Cuadrado per la doppietta di Lautaro Martinez è calcio allo stato puro. Vamos Panita, vamos Toro. Sempre e solo forza @Inter. #InterFiorentinapic.twitter.com/ZATXRV4KaC — Esegesi (@_esegesi_) September 3, 2023

Ecco il video del gol del Toro.

