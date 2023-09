Domani l’Inter di Simone Izaghi sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano: ecco le ultime di formazione sui nerazzurri

Per Inter-Fiorentina di domani, sia Benjamin Pavard che Davy Klaassen viaggiano verso la prima panchina in nerazzurro. L’olandese si è allenato soltanto oggi in gruppo, ma sarà a disposizione di Inzaghi.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Pavard ha svolto qualche allenamento in più rispetto al centrocampista. Tuttavia il tecnico nerazzurro pensa di affidarsi ancora una volta a Darmian.

L’articolo Inter Fiorentina, prima panchina per Pavard e Klaassen: le ultime di formazione proviene da Inter News 24.

