Terminata la sessione estiva di mercato con un colpo nell’ultimo giorno, i nerazzurri ora possono pensare quasi esclusivamente al campo.

Domani sera a San Siro arriverà la Fiorentina e l’Inter molto probabilmente scenderà in campo con gli stessi 11 delle prime 2 giornate di campionato. Ancora panchina quindi per Arnautovic, Frattesi e Cuadrado che però ben figurano ogni volta che vengono chiamati in causa.

Sensi Stefano

Sono ancora in dubbio le convocazioni di Sanchez, Acerbi e Sensi: gli ultimi 2 sono infortunati mentre il primo ha bisogno di lavorare ad Appiano Gentile per rimettersi al passo del gruppo a livello di condizione. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’ex Sassuolo non sarà della gara per via dell’affaticamento accusato qualche giorno fa; in panchina i nuovi acquisti Pavard e Klassen.

L’articolo Verso Inter-Fiorentina: Pavard e Klassen in panchina, Sensi e Sanches verso il forfait proviene da Notizie Inter.

