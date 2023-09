I nerazzurri strapazzano la Fiorentina: nessun insufficiente nella squadra di Inzaghi, ecco le pagelle.

SOMMER 6: la Fiorentina punge pochissimo per grossi meriti dei difensori, lui ha poco da fare.

DARMIAN 6,5: ordinato, non soffre mai.

DE VRIJ 7,5: annulla prima Beltran e poi Nzola.

BASTONI 7: si fa vedere molto in fase offensiva con un bel cross basso ed un sinistro violento poi respinto da Christensen. I suoi cambi di fascia sono sempre sublimi.

DUMFRIES 6,5: molto nel vivo del gioco, mette qualche cross interessante e colpisce anche il palo di destro. (Dal 70’ CUADRADO 6,5: entra e serve l’assist per il poker di Lautaro).

Juan Cuadrado

BARELLA 6: meno incisivo del solito, spesso corre a vuoto soprattutto in pressing, questo lo porta a sbagliare qualche passaggio. Viene paradossalmente ammonito dopo essere stato colpito durissimo da Arthur a fine primo tempo. (Dal 59’ FRATTESI 6: molto vivace, non sempre incisivo).

CALHANOGLU 7: si limita almeno inizialmente a giocare in fase di interdizione, impegna il portiere avversario con una botta su punizione e segna il rigore del 3-0. (Dal 78’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: non si vede tanto ma fa moltissimo lavoro sporco.

DIMARCO 6,5: sbaglia un paio di cross in avvio ma aggiusta la mira nel momento giusto, quando cioè serve l’assist a Thuram. (Dal 70’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 7,5: realizza il primo goal in maglia nerazzurra con un gran tuffo di testa ma poco dopo sbaglia in scivolata non riuscendo a trovare la doppietta. Il francese poi si divora un goal in allungo a fine primo tempo prima di assistere il 2-0 del Toro. Infine si guadagna anche il penalty che porta al 3-0; grande prestazione anche se avrebbe potuto segnare diverse reti in più. (Dal 70’ ARNAUTOVIC s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: cuce centrocampo e attacco che oggi sono più distanti del solito. Cresce l’intesa con Thuram che gli serve l’assist per il 2-0. Sfiora la rete di testa ma realizza il 4-0 con un gran tiro a volo.

INZAGHI 7,5: i suoi fanno un sol boccone della Fiorentina, non una squadra qualunque. Era stato annunciato che l’Inter non voleva ripetere gli errori dello scorso inizio campionato e per ora sta mantenendo la parola.

L’articolo Inter-Fiorentina: Thu-La show, De Vrij sontuoso, Cuadrado subito incisivo proviene da Notizie Inter.

