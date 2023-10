L’Inter vince contro il Torino e ritrova il sorriso anche Inzaghi dopo il pari col Bologna: a decidere il match i gol di Thuram, Lautaro e il rigore di Calhanoglu

Chi l’avrebbe detto a inizio campionato che Thuram e Lautaro potessero trovarsi in maniera ottimale. C’è chi si aspettava un po’ più tempo per ambientarsi alle nuove caratteristiche ma la realtà è che entrambi sono stati bravi a studiarsi, conoscersi e completarsi in pochissimo tempo.

I numeri parlano chiaro e le reti contro il Torino danno ancor più forza di quello che può essere la Thu-La in questo campionato per l’Inter. Il francese ha messo a segno il suo terzo gol in campionato (a cui si aggiungono anche i 7 assist), mentre l’argentino è salito a quota 11 (anche due assist) ed è sempre più capocannoniere del campionato.

L’articolo Inter formato Thu-La e Inzaghi sorride proviene da Inter News 24.

