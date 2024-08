Il difensore argentino, fratello di Valentin, di rientro dalla brevissima parentesi al River rifà le valigie in direzione Venezia

Negli ultimi giorni del calciomercato estivo l’Inter si dimostra particolarmente attiva sia nell’ambito delle acquisizioni che in quello delle cessioni. La società nerazzurra, guidata dalla saggezza di Beppe Marotta, lavora intensamente per modellare una squadra competitiva ed equilibrata, pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione sportiva.

Un mercato in movimento

L’Inter si sta concentrando principalmente sulle operazioni in uscita, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e piazzare i giocatori considerati esuberi. In questo contesto si inserisce l’operazione che potrebbe vedere Franco Carboni lasciare nuovamente l’Inter per un’altra avventura nel campionato italiano di Serie A.

Piero Ausilio

Il prossimo passo di Franco Carboni

Franco Carboni, difensore nato nel 2003, è al centro di questa fase del mercato interista. Dopo una breve esperienza con il River Plate, interrotta dall’avvicendamento tecnico che ha visto l’arrivo di Marcelo Gallardo sulla panchina dei Millonarios, Carboni è pronto a ritornare in Italia. Un ritorno che però non sarà sotto i colori nerazzurri, bensì in prestito al Venezia, squadra che compete attualmente in Serie A.

Un’esperienza interrotta in Argentina

Il breve periodo di Carboni in Argentina si è concluso in maniera inaspettata, con le parole di Gallardo che hanno spianato la via per il suo ritorno in Italia: il tecnico ha comunicato a Carboni l’eccesso di giocatori in rosa e l’inevitabile difficoltà di trovare spazio. Un episodio che ha accelerato il dialogo con l’Inter e facilitato l’accordo per il trasferimento al Venezia, come confermato dallo stesso Carboni in un’intervista a ‘ESPN’ prima del suo ritorno in Italia.

Rinforzi e strategie per l’Inter

Nel frattempo, l’Inter non trascura nemmeno il fronte degli acquisti: il club milanese è vicino a concludere una trattativa per Tomas Palacios, promettente difensore argentino per il quale si prevede un contratto quinquennale. Palacios arriverà a Milano per un corrispettivo di 6,5 milioni di euro, con l’aspettativa di giocare un ruolo chiave nella retroguardia nerazzurra. Questa mossa rappresenta l’ultimo di una serie di colpi estivi pianificati dall’Inter per potenziare la squadra su desiderio dell’allenatore Simone Inzaghi.

Esperienza veneziana

Le mosse di mercato dell’Inter rivelano una strategia ben pensata, che mira non solo al rafforzamento della squadra ma anche alla gestione oculata dell’organico a disposizione. L’addio temporaneo di Franco Carboni verso il Venezia incarna la volontà del club di valorizzare i propri talenti, anche attraverso esperienze in altri contesti, mentre l’acquisto di Tomas Palacios suggerisce un investimento mirato verso il futuro. In un calciomercato tanto frenetico quanto strategico, l’Inter si muove con determinazione verso la costruzione di un gruppo competitivo per la prossima stagione.

