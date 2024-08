La trattativa tra i nerazzurri ed il club argentino non è ancora chiusa anche se nessuno mette in dubbio ormai che tutto andrà per il verso giusto.

L’Inter si appresta a dare il benvenuto a Tomas Palacios, giovane difensore argentino dotato di grande talento e prospettive; il giocatore per la verità è giunto già ieri a Milano.

Prossime mosse

L’argentino freme per iniziare la nuova avventura, tanto da essersi imbarcato senza la certezza che l’affare per il suo acquisto sia chiuso. Nel corso della giornata di oggi, il giovane sosterrà le indispensabili visite mediche, segnando il primo step ufficiale del suo percorso con l’Inter.

La trattativa col club argentino

Nonostante l’atmosfera di fiduciosa attesa che circonda l’arrivo di Palacios, il perfezionamento dell’affare non è ancora stato definito. Non ci sono problemi tra Inter ed il difensore: il giocatore infatti dovrebbe firmare un quinquennale con un ingaggio annuale di poco più di 600 mila euro a stagione. Si attende ancora il chiarimento di alcune questioni tra l’Inter, l’Independiente Rivadavia, e gli intermediari coinvolti; così riporta il Corriere dello Sport. La trattativa dovrebbe comunque andare in porto con un corrispettivo base di 6,5 milioni di euro per il cartellino del giovane difensore, più ulteriori 4,5 milioni sotto forma di bonus.

Scenari futuri

Tomas Palacios sarà quindi il vice-Bastoni almeno fino a quando non rientrerà Buchanan: il canadese dovrebbe star fuori fino ad ottobre-novembre. Bisognerà capire poi cosa accadrà dopo, quando cioè Carlos Augusto potrà essere riutilizzato come braccetto sinistro. Non è escluso, infatti, che a gennaio Palacios possa essere mandato in prestito a giocare.

