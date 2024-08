L’attaccante argentino non è certo di essere a disposizione per il big match tra squadre nerazzurre che si disputerà venerdì.

Le condizioni di Lautaro Martinez tengono in apprensione l’Inter ed i suoi tifosi.

Le ultime

Dopo aver dovuto rinunciare al match contro il Lecce, poi vinto 2-0 dai suoi compagni, il Toro ha iniziato un percorso di allenamento differenziato presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Le valutazioni mediche alle quali si è sottoposto il calciatore hanno fortunatamente scartato l’ipotesi di lesioni muscolari serie. Nonostante ciò, si è preferito agire con cautela, privilegiando un approccio conservativo in questa fase iniziale della stagione sportiva. Ciò ha sollevato interrogativi sulla sua partecipazione nell’imminente incontro con l’Atalanta.

Verso il big match

La situazione di Lautaro Martinez rimane incerta per quanto riguarda il prossimo impegno dell’Inter, previsto per venerdì sera contro l’Atalanta. Sebbene non siano state rilevate lesioni, una leggera elongazione dell’adduttore mette in dubbio la sua disponibilità per la partita. Secondo il Corriere dello Sport nelle valutazioni sulla sua disponibilità o meno potrebbero incidere anche la tempistica dell’incontro, fissata in anticipo rispetto al normale calendario. In tale contesto, si attende di sapere se potrà almeno figurare tra le riserve.

Fattore nazionale

Oltre agli impegni con l’Inter, il capitano nerazzurro si trova di fronte alla possibilità di rappresentare la sua nazione nelle qualificazioni per i Mondiali: dopo il prossimo week end infatti scatta la pausa per le nazionali e l’Argentina affronterà Cile e Colombia in match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

