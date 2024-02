Clima sereno in casa Inter, ecco la battuta di Davide Frattesi sui capelli di Davy Klaassen e la reazione dei fan nerazzurri

Clima di assoluta serenità in casa Inter prima del big match di Champions League contro l’Atletico Madrid. O perlomeno, questo è quello che emerge dai social network. Sul proprio profilo Instagram infatti, questa sera Davy Klaassen ha postato una foto che lo raffigura in prima persona.

Ecco che il compagno Davide Frattesi non ha potuto fare a meno di complimentarsi con l’altro meneghino per il taglio di capelli. Qui sotto cosa ha commentato il centrocampista, scatenando l’ironia e il sostegno dei fan (oltre 1000 like al suo messaggio). Ennesima dimostrazione dell’unione nello spogliatoio.

FRATTESI – «Che capello mio fratello the klassss»

