Il nuovo centrocampista dell’Inter Davide Frattesi è approdato a Milano: primo giorno da calciatore nerazzurro

Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro su Twitter Frattesi è arrivato a Milano, dove svolgerà la prima parte di visite mediche presso il CONI. Primo giorno da calciatore dell’Inter per l’ormai ex Sassuolo:

#Inter, #Frattesi atterrato a Milano. Adesso prima parte di visite mediche al CONI. pic.twitter.com/HOFk8XFj6J — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 5, 2023

il tweet del giornalista.

L'articolo Inter, Frattesi sbarcato a Milano: prima parte di visite mediche

