L’Inter è pronta a scommettere ancora su Simone Inzaghi: per il futuro del tecnico, è in arrivo il rinnovo in nerazzurro

Come riporta Sky Sport, è in arrivo la fumata bianca per il rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Il secondo posto in Champions League e i trofei conquistati dalla squadra hanno convinto la società a scommettere ancora sul tecnico piacentino fino al 2025, con un ritocco all’ingaggio.

L’articolo Inter: fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Inzaghi. Il punto proviene da Inter News 24.

