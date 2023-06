Il giornalista Ivan Zazzaroni commenta così quanto visto ieri nella finale di Champions League sottolineando la scarsa vena degli attaccanti nerazzurri.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport elogia Inzaghi per la preparazione della sfida al Manchester City. “Così no, non così. Non sbagliando tre gol negli ultimi minuti. Non buttando nel bidone della spazzatura una partita tatticamente impeccabile”.

Romelu Lukaku

“Non si può perdere una finale di Champions in questo modo. Simone Inzaghi è stato più bravo dei suoi: l’ha preparata benissimo, perfetta la strategia, corretti i tempi di esecuzione. Soltanto gli errori di Lautaro e Lukaku non gli hanno permesso di realizzare un’impresa leggendaria […]. Inzaghi ha fatto meglio di Guardiola nella nuova versione pratica, Pep ha alzato la coppa anche grazie a tanta fortuna“.

L’articolo Zazzaroni: “Inzaghi è stato il più bravo, non si può perdere una finale così, gli errori della Lu-La non hanno permesso l’impresa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG