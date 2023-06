Ecco il toccante messaggio che Nicolò Barella indirizza all’intero popolo nerazzurro, dopo la sconfitta dell’Inter col Manchester City

Sul proprio profilo Instagram, Nicolò Barella scrive un messaggio a tutto il popolo nerazzurro che l’ha aiutato a portare l’Inter ad essere la seconda miglior squadra d’Europa:

LE PAROLE- Ho sempre pensato che vincere equivalesse alla gloria, invece perdere ad un fallimento.

Ma in questi anni mi avete insegnato che c’è di più.

C’è l’orgoglio e soprattutto l’amore che ci avete dimostrato

C’è lo spogliatoio fatto di Uomini che hanno lavorato al massimo per riportare l’Inter dove merita

C’è il sudore che vi assicuro abbiamo sempre versato per questa maglia

C’è la vittoria che ci ha dato tante emozioni che porteremo per sempre dentro di noi

C’è la sconfitta,amara,difficile da sopportare ma stimolante a modo suo per provare a fare qualcosa di ancora più grande

Per questo motivo la medaglia d’argento sarà li davanti,insieme a quelle delle vittorie e non nascosta in un angolo

Grazie a tutti per questo fantastico viaggio

Nicolò

L’articolo Barella: il messaggio che fa commuovere i tifosi dell’Inter proviene da Inter News 24.

