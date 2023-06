L’ex difensore Fabio Galante commenta la stagione appena conclusa dei nerazzurri.

Tuttosport ha intervistato Fabio Galante che ha fatto un bilancio complessivo sulla stagione dell’Inter. “Voto alla stagione dell’Inter? Se i nerazzurri avessero conquistato la Champions, le avrei risposto dieci e lode. Così invece dico 8. I nerazzurri comunque hanno portato a casa due trofei e si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione in cui hanno fatto benissimo e sono arrivati a 90 minuti da una vittoria che nessuno avrebbe pronosticato prima”.

Sergej Milinkovic-Savic

“È vero che il distacco dal Napoli è stato elevato, ma sono i partenopei che hanno disputato un’annata incredibile in A. Obiettivo seconda stella Sì, e l’Inter potrà tranquillamente fare centro. Non è una frase fatta. Mi lasci anche menzionare il pubblico che riempie sempre lo stadio. Quest’anno i punti di distacco dal Napoli sono stati troppi, normale che ad agosto si parta con la volontà di trionfare in Serie A. Prenderei Milinkovic-Savic mi fa impazzire. Ogni volta che vedo Ausilio, che abita nel mio palazzo, gli dico di prenderlo. Rivelazione dell’anno prossimo? Spero Asllani. È un ragazzo eccezionale, un giocatore con grandi qualità, ha solo bisogno di fiducia. Poi esploderà“.

